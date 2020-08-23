Глава ЯНАО раскритиковал ремонт самой проблемной дороги округа

Дмитрий Артюхов осмотрел участок Пуровск — Коротчаево и остался недоволен Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов жестко раскритиковал дорожные работы на проблемном участке между Пуровском и Коротчаево. Глава округа призвал ответственных за ремонт срочно исправлять все недочеты. Как заявил Артюхов на своей странице во «Вконтакте», в этом году дорожники выравнивают плиты на 26 км и только 3 из них успевают сделать в асфальте.

«Согласен, что работа неудовлетворительная, если не сказать хуже. Рабочие должны массово выходить и на всем участке Пуровск — Коротчаево резать арматуру, поднимать плиты и заделывать мелкие резкие выбоины. Эту работу „Ямалавтодор“ должен начать незамедлительно», — поделился впечатлениями губернатор. Артюхов добавил, что директор предприятия Дмитрий Павлов должен лично контролировать ход ремонта на «самом проблемном для ямальцев участке».

Глава ЯНАО осмотрел дорогу от Пуровска до Коротчаево во время объезда региона. Участок ему показали на пути в Новый Уренгой, где 24 августа у губернатора запланирована встреча с местными жителями. Также Артюхов посетил строящийся мост через реку Пур, который считается его главным проектом. Объект пообещали сдать уже в этом году.

Участок между Пуровском и Коротчаево относится к стратегической дороге Салехард — Сургут, единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО. Трассу не могут отремонтировать уже несколько десятков лет. Участок, как планирует ямальский департамент транспорта, полностью покроют асфальтом только к 2024 году.