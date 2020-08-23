В Челябинскую область вернется аномальная жара

На несколько дней в Челябинскую область вернется настоящее лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце текущей недели в Челябинскую область вернутся аномально высокие температуры, сообщают синоптики. К четвергу столбик термометра поднимется почти до 30-градусной отметки, где и задержится на несколько дней.

По данным Челябинского ЦГМС, уже с начала недели воздух днем начнет прогреваться: 25 и 26 августа температура будет подниматься до 25 градусов, а 27 августа достигнет 28 градусов. Согласно информации сервиса Gismeteo, эти же показатели сохранятся и в пятницу, 28 августа. В субботу и воскресенье температура упадет всего на один градус, после чего начнет плавно снижаться до 21-22 градусов.

При этом по ночам, несмотря на дневную жару, будет весьма прохладно: 9-14 градусов. В низинах возможно понижение температуры до 6 градусов. В течение всей недели на Южном Урале возможны кратковременные дожди.

Тепло задержится на Южном Урале и на выходные Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра