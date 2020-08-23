Сектантов, забивших ребенка в Екатеринбурге, отдали психиатрам

Сектанту Ивану Казанцеву потребовался психиатр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге члены секты убили ребенка, изгоняя бесов

В Ленинском суде Екатеринбурга принято решение направить на принудительное лечение в психбольницу сектантов Казанцева и Гайнуллину, обвиняемых в убийстве ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня продлил срок содержания под стражей до 26 ноября главе религиозной общины „Ученики Христа“ Земфире Гайнуллиной и ее последователю Ивану Казанцеву, обвиняемым в истязании девятилетнего мальчика и его убийстве», — сообщили в суде. Там уточнили, что состояние здоровья Казанцева и Гайнуллиной потребовало помещения их в психиатрический стационар.

Ранее URA.RU писало, что 28 ноября 2019 года в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге было найдено закопанное тело мальчика. Выяснилось, что он умер от удушья в ходе обряда, призванного изгнать бесов — мальчика били, заткнув при этом рот кляпом, отчего он и задохнулся. По версии следствия, убивали ребенка вдвоем его отец Казанцев и Гайнуллина.

Ивана Казанцева полицейские задержали в Башкирии вечером 29 ноября. Мать мальчика, гражданка Белоруссии, бежала на родину, однако ее также задержали и отправили в Екатеринбург. После этого была арестована и глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина. Мать мальчика проходит по делу как свидетель.