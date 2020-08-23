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Детям аборигенов ЯНАО разрешили вернуться в города в карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, тундра, дети, арктика, кмнс
Юных кочевников вывезут из тундры, несмотря на пандемию коронавируса Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школы-интернаты Тазовского района ЯНАО начали вновь принимать детей из числа представителей коренного населения. Молодым кочевникам разрешили вернуться в населенные пункты, несмотря на пандемию коронавируса, и возобновить учебу. Об этом сообщили в администрации района.

«По предварительным заявкам от образовательных организаций Тазовского района планируется вывезти 1 057 человек. Из них 606 обучающихся из Гыданской тундры, 120 обучающихся из Тазовской тундры, 130 обучающихся из Находкинской тундры, 201 обучающийся из Антипаютинской тундры», — уточнили в пресс-службе мэрии. Собирать учеников будут до 5 сентября. Из тундры их будут вывозить по очереди в строгом графике.

Во время транспортировки дети аборигенов будут соблюдать все меры предосторожности по коронавирусу. Их обяжут надеть маски, обрабатывать руки и замерять температуру. За это будут отвечать директора учебных учреждений.

Дети коренных народов Севера традиционно отправляются на учебу в города в конце августа. Из тундры их забирают вертолеты и увозят до следующего лета. В этом году из-за пандемии COVID-19 существовала угроза, что учебный год начнется для всех детей округа в дистанционном режиме. Однако губернатор Дмитрий Артюхов пообещал не переводить учеников на удаленку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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