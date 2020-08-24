Тихановская встретилась с представителем Госдепа США

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Тихановская рассказала, что готова вести с властями Белоруссии диалог о мирной передачи власти Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская встретилась с представителем Государственного департамента США Стивеном Биганом. Они обсудили смену власти в Белоруссии, сообщают в пресс-службе штаба Тихановской.

«Тихановская и Биган обсудили политический кризис в Беларуси, Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору», — цитирует заявление штаба «Интерфакс». Тихановская рассказала, что готова вести с властями Белоруссии диалог о мирной передачи власти. Встреча с представителем Госдепа США прошла в Вильнюсе (Литва).

Ранее Тихановская призвала Евросоюз не признавать выборы, прошедшие в Белоруссии, передает «Ридус». Она отметила, что граждане страны борются за право выбирать главу государства. Тихановская добавила, что Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусского народа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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