Тихановская встретилась с представителем Госдепа США

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская встретилась с представителем Государственного департамента США Стивеном Биганом. Они обсудили смену власти в Белоруссии, сообщают в пресс-службе штаба Тихановской.
«Тихановская и Биган обсудили политический кризис в Беларуси, Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору», — цитирует заявление штаба «Интерфакс». Тихановская рассказала, что готова вести с властями Белоруссии диалог о мирной передачи власти. Встреча с представителем Госдепа США прошла в Вильнюсе (Литва).
Ранее Тихановская призвала Евросоюз не признавать выборы, прошедшие в Белоруссии, передает «Ридус». Она отметила, что граждане страны борются за право выбирать главу государства. Тихановская добавила, что Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусского народа.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.