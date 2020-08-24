Глава Тувы заразился коронавирусом второй раз

Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Instagram.
По его словам, к этой болезни он относится с презрением. Глава республики признался, что не хотел публиковать видео преждевременно. «Дорогие мои земляки, размещаю свое видео. Чтобы Вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени», — сказал Кара-оол. Он считает, что из-за нагрузок иммунитет к COVID-19 не сформировался. Сейчас болезнь, по его словам, протекает иначе, чем в первый раз. В этот раз у главы республики сильные головные боли.
25 мая Кара-оол был госпитализирован. Его доставили в Республиканскую инфекционную больницу с подтверждённым диагнозом COVID-19. Тогда вместе с ним были в больницу доставили еще несколько чиновников.
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