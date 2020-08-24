В Беларуси объявили о призыве военных из запаса

Отдельные подразделения белорусской армии проверят на боеготовность Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Минобороны Белоруссии призовет из запаса военнослужащих отдельных подразделений. Учения пройдут в рамках третьего этапа масштабной проверки боеготовности армии.

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — пишет RNS cо ссылкой на сообщение белорусского ведомства. Военные должны будут показать, насколько способны выполнять задачи в динамично меняющейся обстановке днем и ночью. Также в ведомстве планируют поднять уровень боевой выучки армии. Проверка закончится тактическими учениями, добавили представители министерства.

До этого белорусская армия уже проводила учения с 17 по 20 августа вблизи границы с Литвой. Тренировки военнослужащих начались через неделю после выборов президента Белоруссии, в которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Сторонники его главного соперника Светланы Тихановской не признали эти результаты и вышли на протесты.

На фоне протестных акций Лукашенко провел несколько телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Москва пообещала ему обеспечить безопасность Белоруссии при первом же запросе.

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