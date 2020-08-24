Телеведущая также призналась, что гордится своими песнями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что в ее роду были дворяне и священнослужители. Также, по ее словам, у нее есть украинские корни. Об этом она рассказала в шоу «Ламборджинсы» на YouTube.

«Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — заявила Бузова.

Телеведущая отметила, что гордится своей музыкой — в частности песней «Мало половин», которую называет «мегахитом на все века». Она, по ее словам, набрала рекордное число просмотров и прослушиваний и стала первым танцевальным флешмобом в России.

Ранее сообщалось, что Бузова потеряла почти 19 млн рублей на ресторанном бизнесе в Москве и Санкт-Петербурге, который открыла еще в 2018 году, напоминает сайт «Утро.ру». Причиной таких убытков стала пандемия коронавируса, из-за которой ее заведения оказались закрыты, передает издание «Дни.ру».

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