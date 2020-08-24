Челябинскому лидеру партии Прилепина грозит уголовное дело

Дмитрий Довбня должен доказать, что заканчивал вуз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Один из лидеров списков партии «За правду!» писателя Захара Прилепина на выборах в заксобрание Челябинской области, секретарь регионального отделения Дмитрий Довбня оказался в эпицентре скандала. Как сообщил URA.RU источник в партии, возникли сомнения о подлинности его диплома о высшем образовании.

В облизбиркоме URA.RU подтвердили, что с проверкой возникли проблемы. «При подаче списков партии у Довбни в сведениях о наличии образования указан диплом Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), полученный в 2004 году, — сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас. — Все сведения об образовании перепроверяются в учебных заведениях. Из ЮУрГУ пришел ответ, что диплом указанной серии вузом не выдавался».

«Возможно, что речь идет о канцелярской ошибке, потому что в 2014 году Довбня избирался в Курчатовский райсовет Челябинска и тогда проблем не было. С этих выборов его не снимут, — рассказал URA.RU источник. — Но у все материалы проверки забирает прокуратура и Довбне может грозить уголовное дело по ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Если конечно он не докажет, что вуз заканчивал, и могли ошибиться в ЮУрГУ». Сам Довбня комментировать URA.RU эту ситуацию не стал.

Списки партии «За правду!» на выборах возглавил Прилепин, на втором месте Дмитрий Довженко, на третьем Довбня. В выборах также участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Голосование пройдет с 11 по 13 сентября.