Екатеринбург и Пермь вместе отпразднуют 300-летие

Екатеринбург и Пермь могут вместе встретить свое 300-летие. Соглашение об этом планируется подписать в начале сентября — до проведения выборов губернатора, сообщили URA.RU в правительстве Пермского края.
В правительстве Свердловской области URA.RU напомнили, что совместные проекты к юбилею двух городов, который состоится в 2023 году, обсуждались на встрече глав регионов Евгения Куйвашева и Дмитрия Махонина в июле. «Вопросы расширения сотрудничества между Свердловской областью и Пермским краем в настоящее время прорабатываются в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе рабочей встречи. Речь идет о нескольких направлениях, в частности — о возможности реализации совместных проектов к 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Перми, которые будут отмечаться в 2023 году», — сообщили в департаменте информполитики региона.
Со стороны Среднего Урала за подготовку мероприятий отвечает министр культуры Светлана Учайкина, с пермской стороны — зампредседателя правительства по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Антон Клепиков. Кроме того, диалог ведется на уровне городских администраций.
Еще один пример — проработка механизмов сотрудничества по линии Минтранса, в частности, согласование межрегиональных маршрутов для повышения эффективности работы перевозчиков.
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