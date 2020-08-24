24 августа 2020

Линейки 1 сентября пройдут не для всех курганских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, школьная линейка, торжественная линейка, школа, 1 сентября, ученики с цветами
Не все школьники примут участие в торжественных линейках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Торжественные линейки в Курганской области проведут для учеников первых и одиннадцатых классов. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«В Курганской области 1 сентября торжественные линейки пройдут для учеников 1 и 11 классов», — указано в сообщении. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

На линейках будет соблюдаться дистанция между классами. Родители смогут находиться в специальном месте с соблюдением масочного режима. Остальные школьники 1 сентября придут на уроки мира, памяти и классные часы. Они пройдут в разное время. «Если классов много, можно организовать праздник отдельно для первоклашек и отдельно для выпускников. Можно провести мероприятие только для малышей. <…> Окончательное решение, в каком формате в школе пройдет День знаний, образовательная организация принимает самостоятельно», — пояснил Андрей Кочеров.

Ранее представители областного департамента образования и науки рассказали, что по их прогнозам в новом учебном году школы недосчитаются около 60 педагогов. Образовательные учреждения, где нет нужных учителей, частично переведут на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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