Линейки 1 сентября пройдут не для всех курганских школьников

Не все школьники примут участие в торжественных линейках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торжественные линейки в Курганской области проведут для учеников первых и одиннадцатых классов. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«В Курганской области 1 сентября торжественные линейки пройдут для учеников 1 и 11 классов», — указано в сообщении. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

На линейках будет соблюдаться дистанция между классами. Родители смогут находиться в специальном месте с соблюдением масочного режима. Остальные школьники 1 сентября придут на уроки мира, памяти и классные часы. Они пройдут в разное время. «Если классов много, можно организовать праздник отдельно для первоклашек и отдельно для выпускников. Можно провести мероприятие только для малышей. <…> Окончательное решение, в каком формате в школе пройдет День знаний, образовательная организация принимает самостоятельно», — пояснил Андрей Кочеров.

Ранее представители областного департамента образования и науки рассказали, что по их прогнозам в новом учебном году школы недосчитаются около 60 педагогов. Образовательные учреждения, где нет нужных учителей, частично переведут на дистанционное обучение.