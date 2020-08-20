Курганские школы переводят на дистант из-за нехватки учителей

О нехватке учителей сообщил представитель департамента Евгений Сорогин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школы Курганской области недосчитаются в новом учебном году около 60 учителей. Таким прогнозом на пресс-конференции поделился начальник управления правовой, организационной и информационно-аналитической работы областного департамента образования и науки Евгений Сорогин. Школы, где нет нужных педагогов, частично переведут на дистанционное обучение.

«Реальная нехватка учителей, по нашим прогнозам, будет составлять около 60-65 человек», — объяснил Сорогин, передает корреспондент URA.RU. Отдаленные школы, где не хватает учителей, заключили контракты с Курганской областной школой дистанционного обучения. К данному проекту присоединились 26 школ региона. Представитель департамента отметил, что дистанционное обучение — это временная мера.

«Сейчас у нас, действительно, пустует около 400 вакансий», — добавил Сорогин. Он связал это с тем, что в статистику еще не попали новые педагоги, так как прием на новый учебный год начинается 25 августа. Ежегодно в регионе появляются около 200 молодых учителей. Большинство других свободных ставок замещают другие преподаватели.

На 1 августа в области были свободны 546 вакансий учителей. Данная профессия стала самой востребованной в регионе. Чтобы решить эту проблему, будущим сельским педагогам предлагают выплаты по программе «Земский учитель». В 2020 году по данной программе на работу в Курганской области устроились 23 преподавателя. 16 из них приехали из других регионов.