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В ХМАО петиция с отказом от важного праздника бьет все рекорды

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный фейерверк на День Победы. Екатеринбург, салют, праздник, фейерверк
В ХМАО десятки тысяч людей готовы отказаться от празднования ради больной девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше 40 тысяч пользователей проголосовали в интернете за то, чтобы в ХМАО вместо празднования дня нефтяника помочь со сбором денег на лечение Ульяны Александровой из Нефтеюганска, которая больна СМА (спинально-мышечная атрофия — прим.ред.). Петиция оказалась самой популярной среди тех, что создавались на сайте Change.org и имеют отношение к Югре.

Автор обращения Дмитрий Чепурко сообщил, что несмотря на широкий резонанс, нефтяные компании пока никаким образом не откликнулись на призыв. «К сожалению, те люди, которым адресована петиция нас пока не слышат, а может, не хотят слышать. Никто из них на сегодняшний день на связь с родителями и автором петиции не вышел», — прокомментировал Чепурко.

Отец больной девочки Кирилл Александров в беседе с журналистом агентства сообщил, что до конца сбора остается меньше недели. «Частных пожертвований стало больше за последнюю неделю. Но собрано лишь порядка 24% от требуемой суммы (стоимость препарата Zolgensma — порядка 180 млн рублей — прим. ред.)».

Ранее URA.RU сообщало, петиция об отказе празднования дня нефтяной и газовой промышленности быстро начала набирать популярность. Все это происходит на фоне заявлений градообразующих предприятий о сокращении программ празднования из-за последствий эпидемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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