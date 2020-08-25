Оппозиция требует провести новые президентские выборы в Беларуси Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Согласно белорусской конституции, нельзя создавать общественные органы, которые якобы имеют право пересмотреть итоги президентских выборов. Об этом заявил председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.

«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов», — пишет БЕЛТА, ссылаясь на Миклашевича. В связи с этим фактом, создание Координационного совета оппозиции, который определил своей целью пересмотр президентских выборов, противоречит конституции республики и избирательному законодательству страны, отметил он.

С 9 августа в Белоруссии после объявления результатов президентских выборов начались стычки с силовиками. Александр Лукашенко рассказал, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции, передает телеканал 360. Также он заявлял, что отдаст Беларусь только, когда его убьют. В стране был создан Координационный совет оппозиции, после чего прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье о захвате власти, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.