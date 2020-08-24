Осужден свердловчанин, зарезавший девочку за разлитый спирт

Пьяный мужчина ударил ребенка ножом 47 раз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловском областном суде вынесен приговор 42-летнему жителю города Ирбита Александру Окулову, убившему двухлетнюю девочку из-за спирта. Об этом URA.RU сообщили в суде.

«Окулов приговорен к 19 годам в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на один год», — сообщили в Свердловском областном суде.

По данным следствия, 23 марта 2019 года Окулов пришел выпить к своей падчерице. Женщина выпивала с отчимом, а потом пошла на работу. Она оставила своих двухлетнюю дочь и трехлетнего сына на отчима. Окулов налил спирт в кружку и пошел за водой, чтобы разбавить. Вернувшись, мужчина обнаружил, что двухлетняя девочка, играя, опрокинула кружку. Мужчина вновь налил спирт в емкость, но девочка снова пролила ее. Разъярившийся Окулов ударил ребенка 47 раз ножом в разные части тела, а также не менее 15 раз о холодильник. После этого пьяный мужчина лег спать. Проснувшись и увидев мертвого ребенка, он сам позвонил в полицию. Анализ показал наличие в крови Окулова 0,71 промилле алкоголя.

«Необходимо отметить, что обвиняемый выдвигал версию о том, что он уснул и не знает, кто совершил убийство ребенка. Но после того, как в ходе допроса ему был задан вопрос, как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он ее сам открыл сотрудникам полиции, признал факт совершения убийства», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что «по уголовному делу проведены допросы свыше 30 свидетелей, множество судебных экспертиз (психолого-психиатрическая, биологические, дактилоскопические, криминалистические, судебно-медицинские и др.), очные ставки, осмотры места происшествия и предметов, а также другие следственные мероприятия».