Тимошенко с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, авента
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится на аппарате искусственной вентиляции легких после заражения коронавирусом. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Со вчерашнего вечера она (Тимошенко — прим. ред.) получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19», — написала Сорока в своем Facebook. Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, передает RNS.

Сорока добавила, что политик находится в тяжелом состоянии. Однако дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин легко переносят заболевание.

О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. В своем Facebook она написала, что заболела COVID-19 и добавила, что «„вирус, которого нет“ — все же есть».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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