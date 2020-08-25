Тимошенко с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится на аппарате искусственной вентиляции легких после заражения коронавирусом. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
«Со вчерашнего вечера она (Тимошенко — прим. ред.) получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19», — написала Сорока в своем Facebook. Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, передает
Сорока добавила, что политик находится в тяжелом состоянии. Однако дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин легко переносят заболевание.
О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. В своем Facebook она написала, что заболела COVID-19 и добавила, что «„вирус, которого нет“ — все же есть».
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