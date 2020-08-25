Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФСCП) Дмитрия Аристова взять под контроль действия коллекторов. Об этом он заявил на встрече с главой ведомства.
«Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — цитирует ТАСС Путина. Он добавил, что действия коллекторов «переходят всякие границы». Глава государства поручил Аристову предложить способы, как увеличить численность сотрудников ФСCП. Путин считает, что службу необходимо дополнительно финансировать.
Ранее Минюст РФ предлагал записывать все переговоры коллекторов с должниками, передает RT. Согласно этой инициативе, у каждого коллектора будет свой идентификационный номер. Они должны будут предупреждать должника о записи разговора. Приставы смогут запрещать коллекторам использовать некоторые каналы связи до 60 дней.
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