В Москве наказали шестиклассников, готовивших нападение на школу

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Клипарт. Магнитогорск, часы, оружие, преступность, криминал
Правоохранительные органы провели беседу с подростками, готовившими вооруженное нападение на школу Фото: Илья Московец © URA.RU

Дети, готовившие вооруженное нападение на московскую школу, поставлены на учет. Одна из мам оштрафована, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Сейчас ребята стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, с родителями была проведена беседа. Одна из мам оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — цитирует РИА «Новости» Ярославскую. Правоохранительные органы провели беседу с семьей, когда дети вернулись с отдыха в Москву.

Дети обсуждали детали нападения на школу в соцсетях. В их планах было купить оружие, напасть на одноклассников и взорвать школу. Переписка попала к сотрудникам ФСБ. Правоохранители не смогли привлечь их к ответственности, потому что подросткам было по 11 лет.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты в школах Тюменской области и Красноярске, передает «Ридус». Там дети также готовили вооруженное нападение на школу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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