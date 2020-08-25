В Москве наказали шестиклассников, готовивших нападение на школу

Дети, готовившие вооруженное нападение на московскую школу, поставлены на учет. Одна из мам оштрафована, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Сейчас ребята стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, с родителями была проведена беседа. Одна из мам оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — цитирует РИА «Новости» Ярославскую. Правоохранительные органы провели беседу с семьей, когда дети вернулись с отдыха в Москву.
Дети обсуждали детали нападения на школу в соцсетях. В их планах было купить оружие, напасть на одноклассников и взорвать школу. Переписка попала к сотрудникам ФСБ. Правоохранители не смогли привлечь их к ответственности, потому что подросткам было по 11 лет.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты в школах Тюменской области и Красноярске, передает «Ридус». Там дети также готовили вооруженное нападение на школу.
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