Город в ХМАО оказался на грани коммунальной катастрофы

И проблема кардинально не решена до сих пор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Лангепаса отказываются платить коммунальщикам за тепло. Из-за этого коммунальщики сами оказались в должниках перед поставщиками, из-за чего 17-тысячный город оказался на грани коммунальной катастрофы. Об этом URA.RU рассказал директор филиала ООО «Концесском» в Лангепасе Мечислав Бучинский.

«У нас имелась задолженность перед компанией „Промит“, которая поставляет холодную воду. Они хотели ограничить нам подачу. Соответственно, в городе бы не было горячей воды. После вмешательства вице-губернатора ХМАО Андрея Зобницева, принят ряд решений, чтобы мы могли погасить все долги перед компанией „Промит“», — объяснил Бучинский.

При этом компании «Концесском», по словам Бучинского, больше 8 млн рублей должна заплатить администрация Лангепаса. Этот долг копился с прошлого года. Если бы местные власти вовремя оплачивали оказанные услуги — то долга «Концесскома» перед «Промитом» и не возникло, считает руководитель предприятия.

Речь идет о более, чем 1,5 млн рублей. Столько должна была компания Бучинского. После вмешательства регионального правительства, бюджетные предприятия (школы, детские сады) авансом оплатили услуги за сентябрь и нужную сумму удалось собрать. «Но это временное решение. До конца августа администрация Лангепаса должна предоставить график платежей и уже начать выплаты», — добавил коммунальщик. Выяснить позицию руководства Лангепаса на момент публикации новости не удалось — глава города Борис Сурцев не ответил на звонки. В пресс-службу города направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО обошли ЯНАО и Тюменскую область в недопущении коммунальной катастрофы, которая могла наступить из-за коронавируса. Наталья Комарова первой среди уральских губернаторов ввела авансовые платежи бюджетных структур за коммунальные услуги.