Капитан «Манчестер Юнайтед» получил срок за нападение на полицию

Суд Греции признал капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщат издание The Mirror.
«Слушание по делу 27-летнего британца прошло на острове Сирос. Магуайр оказывал сопротивление при аресте», — передает издание. Отмечается, что он предлагал взятку полиции. В издании добавили, что Магуайра не было в зале суда во время вынесения приговора. Магуайра приговорен к 21 месяцу условного срока, передает BBC.
Полиция Греции завела уголовное дело на футболиста 21 августа. Он обвиняется в нанесении телесных повреждений правоохранителям. Кроме этому ему вменялась попытка дать взятку.
Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера», передает RT. Трансфер обошелся в 80 млн фунтов стерлингов. Это сделало его самым дорогим защитником в мире.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.