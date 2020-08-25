Капитан «Манчестер Юнайтед» получил срок за нападение на полицию

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Магуайра не было в зале суда во время вынесения приговора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд Греции признал капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра виновным в нападении на полицейского. Об этом сообщат издание The Mirror.

«Слушание по делу 27-летнего британца прошло на острове Сирос. Магуайр оказывал сопротивление при аресте», — передает издание. Отмечается, что он предлагал взятку полиции. В издании добавили, что Магуайра не было в зале суда во время вынесения приговора. Магуайра приговорен к 21 месяцу условного срока, передает BBC.

Полиция Греции завела уголовное дело на футболиста 21 августа. Он обвиняется в нанесении телесных повреждений правоохранителям. Кроме этому ему вменялась попытка дать взятку.

Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера», передает RT. Трансфер обошелся в 80 млн фунтов стерлингов. Это сделало его самым дорогим защитником в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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