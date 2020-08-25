Скандального священника Димитрия Смирнова освободили от должности

Священник освобожден от должности по состоянию здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протоиерея Димитрия Смирнова — главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства — отправили в отставку по состоянию здоровья. Он сам пожаловался на то, что продолжать исполнять должность для него затруднительно. Об этом свидетельствует постановление Священного Синода Русской православной церкви.

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии», — говорится в журнале заседания Синода. На его место назначен священник и клирик Москвы Феодор Лукьянов.

Протоиререй Смирнов знаменит своими резкими и скандальными высказываниями. Так, он назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Смирнов заявил, что мужчины не считают женщин, с которыми вместе живут и при этом не состоят в браке, за настоящих жен, а воспринимают как «временную утеху» и не собираются на них жениться. Он заявил, что русские мужчины — слабые, и это национальная трагедия России. Также протоиерей выступил против крещений детей крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатного материнства.

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