Экс-мэр свердловского города получил должность психинтернате

Андрей Самочернов (слева) возглавил психоневрологический интернат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов назначен директором Каменск-Уральского психоневрологического интерната. Об этом URA.RU сообщил источник в министерстве социальной политики Свердловской области.

«Распоряжение правительства Свердловской области подписано 24 августа», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что Самочернов может возглавить одно из подведомственных минсоцполитики учреждений в Каменске-Уральском. Дума приняла заявление мэра об отставке 14 августа. Причиной его ухода называют затянувшийся конфликт с депутатами. На заседание думы, где были прекращены его полномочия, градоначальник даже не явился.

В отношении прежнего директора Каменск-Уральского психоневрологического интерната 68-летней Тамары Белоноговой в 2019 году было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сыщики заподозрили руководителя интерната в похищении денег у пациенток. Получить комментарии Андрея Самочернова и Тамары Белоноговой на момент публикации не удалось.