Полина с удивлением узнала, что стала фигурантом дела об экстремизме Фото: Полина Гузеева, ВК

Административное дело возбуждено в отношении 29-летней екатеринбургской художницы Полины Гузеевой за песню, сохраненную на странице во «ВКонтакте» 10 лет назад. Об этом рассказала URA.RU Полина Гузеева.

Полина прописана в Екатеринбурге, но работает сейчас в мастерской в Кургане. Там ее и разыскал полицейский 10 августа. «Он сообщил мне, что я являюсь распространителем запрещенных материалов. Что по поиску можно на моей открытой странице найти песню, которая запрещена с 2016 года — клип группы Alai Oli „Зачем ты под черного легла“. А сохранила я ее у себя в хранилище в 2010 году. Это даже не репост, только в хранилище была, и я давно забыла о ней», — говорит Полина Гузеева.

Девушка говорит, что не помнит, чем руководствовалась 10 лет назад, когда сохраняла песню. «Возможно, мне показался интересным их сарказм об отношениях русских с нерусскими. Кто же знал, что песню потом запретят, ведь на тот момент она была в свободном доступе», — добавила девушка.

Позже девушке сообщили из прокуратуры, что в отношении нее возбуждено административное дело по статье 20.20 КоАП «Массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов». Скоро будет суд, девушке грозит штраф от тысячи до трех тысяч рублей. Редакция URA.RU пыталась получить комментарий в прокуратуре Курганской области, но в пресс-службе телефон не отвечает.

Фото: Полина Гузеева

Фото: Полина Гузеева