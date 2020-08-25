При обрушение крышипогибли 4 человека, ранены 14 Фото: Читатели URA.Ru © URA.RU

новость из сюжета Обрушение крыши на заводе Калинина

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК), где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук». Об этом сообщили URA.RU в суде.

«Приговор изменен в сторону ужесточения всем четырем подсудимым. Условный срок всем изменен на колонию-поселение, куда они должны выехать самостоятельно», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU писало, что 7 апреля в Орджоникидзевском суде был вынесен приговор по делу об обрушении на ЗиКе. Юрий Ожиганов, гендиректор «СК «Крона» (строительной фирмы, которая ремонтировала крышу корпуса № 15), заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов и Виктор Шмелев, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа были приговорены к двум годам условно. Илья Кондрашин, директор ООО «Наш дом» (второй компании, участвовавшей в ремонте), получил три года условно.

Обрушение крыши корпуса № 15 произошло 9 ноября 2016 года, при этом погибли четыре человека, еще 14 были ранены. Фирма Ожиганова ремонтировала кровлю цеха. СКР выяснил, что руководство ЗиКа скрыло информацию о том, что летом 2016 года по их заказу челябинская фирма ООО «ЭлектроСтрой» провела экспертизу состояния корпуса № 15. Здание признали аварийным, и людям находиться там было нельзя. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков тогда заявил, что на ЗиКе работает схема по отмыванию денег, которая привела к трагедии.