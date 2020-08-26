Глава Тувы Шолбан Кара-оол, переболевший коронавирусом, находится в Москве в военном госпитале имени Вишневского с подозрением на пневмонию. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
«Мне стало чуть полегче. Диагноз пока, с настороженностью, пневмония», — сказал он. Глава Тувы подчеркнул, что в больнице находятся лучшие специалисты и он находится под постоянным наблюдением. Ранее Кара-оол записал видео, где сообщил, что вновь заболел коронавирусом.
Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что повторное заражение коронавирусом может быть связано с тем, что в крови политика снизилось число нейтрализующих антител, что позволило инфекции усилиться. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что нет подтвержденной информации о повторном заражении коронавирусом главы Республики Тыва, передает VSE42.Ru.
25 мая Кара-оол был госпитализирован. Его доставили в Республиканскую инфекционную больницу с подтверждённым диагнозом COVID-19. 4 июня его выписали.
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