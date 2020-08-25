Вирусолог объяснил, почему глава Тувы повторно заразился COVID-19

Сейчас глава республики находится в инфекционной больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Повторное заражение коронавирусом главы республики Тува Шолбан Кара-оола может быть связано с тем, что в крови политика снизилось число нейтрализующих антител, что позволило инфекции усилиться. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее губернатор республики сообщил в своем Instagram, что повторно заразился коронавирусом. Сейчас болезнь, по его словам, протекает иначе, чем в первый раз. В этот раз у главы республики отмечаются сильные головные боли, его доставили в больницу.



«Похоже, нейтрализующие антитела у губернатора упали и при повторном заражении у него могло быть и усиление инфекции. Головные боли тоже являются серьезным симптомом», — предположил Альтштейн в беседе с корреспондентом агентства.

По его мнению, несмотря на то что во второй раз у политика вирус проявил себя иначе, нельзя говорить о его мутации. Вирусолог напомнил, что как минимум 90 повторных случаев заражения были описаны в Китае во время январско-февральской эпидемии. Альтштейн уточнил, что повторные заражения происходят не часто и в основном связаны с особенностями иммунитета каждого конкретного человека.

Сам Кара-оол считает, что иммунитет у него не успел сформироваться из-за больших рабочих нагрузок. «Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени», — добавил он и отметил, что относится к болезни с презрением, передает «Национальная служба новостей».

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