На Урале провели масштабное исследование среди «ночных бабочек» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

Половина секс-работниц Екатеринбурга (53%) совмещают секс-услуги с учебой или другой работой. 11,5% из них заражены ВИЧ-инфекцией — таковы результаты исследования. Его провела некоммерческая организация «Новая жизнь», реализующая социальные программы по профилактике ВИЧ-инфекции в Свердловской области.

«Девушек-участниц анкетирования искали методом „снежного кома“, — рассказали URA.RU координаторы исследования Егор Савватеев и Мария Грейсман. — После анкетирования для некоторых из них мы провели фокус-группу. Результаты поразили даже нас, хотя мы и раньше сталкивались с представителями этой группы риска».

Всего в исследовании приняло участие 173 человека, 87% из них проживают в Екатеринбурге. Средний возраст девушек, оказывающих секс-услуги — 30 лет. 50,3% из них подвергались насилию со стороны клиентов, однако ни одна из опрошенных не обращалась в полицию, боясь огласки.

О ВИЧ-инфекции знают все, 87% процентов девушек хотя бы раз проходили тестирование на ВИЧ (но не в поликлиниках — в основном, в мобильных пунктах тестирования). В том, что у них диагноз «ВИЧ-инфекция», признались 11,5% девушек (три года назад этот процент был выше — 14,2%), но только половина болеющих принимают необходимые препараты.

На фокус-группе девушки с ностальгией вспоминали 2017 год, когда «Открытый институт здоровья» и «Новая жизнь» проводили в Екатеринбурге массовое тестирование секс-работниц на ВИЧ и обучение, как не заразиться этой инфекцией. «Раньше мы раздавали мужчинам-клиентам брошюры [о ВИЧ], но они давно закончились, — рассказали девушки. — Сейчас идет наплыв новых девочек, с которыми никто не занимается: многие вообще не знают, для чего предохраняться».