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28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:52  28 декабря 2017 1

Геи в России чаще заражаются ВИЧ, чем проститутки. СТАТИСТИКА

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Самый высокий процент зараженных — среди «шприцевых» наркомановФото: depositphotos.com © URA.RU
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Справка федерального центра СПИДа о заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России в 2017 году (данные из которой опубликовало сегодня «URA.RU») впервые содержит информацию о пораженности ВИЧ-инфекцией в так называемых «уязвимых» группах — это наркоманы, проститутки, гомосексуалисты. Эти цифры были получены благодаря специальному исследованию, которое провел в России «Открытый институт здоровья населения».

Исследование проходило при поддержке Роспотребнадзора в семи крупнейших городах страны, в том числе в Екатеринбурге. Всего было опрошено 3744 человека. Его результаты удивительны. Так, пораженность ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) ожидаемо высока — более 50 процентов почти во всех городах: в Екатеринбурге — 57,2%, Перми — 64,6%, Томске — 63,2%.

Самая высокая пораженность наркоманов вирусом иммунодефицита человека — в Кемерово (75,2%). В Красноярске и Санкт-Петербурге показатели близки к 50 процентам (48,1 и 48,3 соответственно). С учетом этих данных в среднем по России 59,4% «шприцевых» наркоманов заражены ВИЧ.

Пораженность ВИЧ-инфекцией в уязвимых группах
Инфографика: федеральный центр СПИДа

Зато пораженность ВИЧ-инфекцией таких категорий, как гомосексуалисты (или МСМ в терминологии исследования — «мужчины, имеющие секс с мужчинами»), а также проститутки (или КСР в терминах аналитиков — «коммерческие секс-работницы») оказалась значительно ниже ожидаемых многими цифр — ни в одном городе значения не превысили ни половины, ни одной трети, ни даже четверти от числа опрошенных.

Так, среди геев в Екатеринбурге заражены ВИЧ-инфекцией 16,5 процента, в Москве — 7,1 процента, в Санкт-Петербурге — 22 процента (в среднем по России — 15,5%). У девушек легкого поведения цифры оказались еще ниже: ВИЧ-инфекцию имеют 14,2 процента проституток в Екатеринбурге, 5,4% — в Красноярске, 15% в Перми и 2,3% — в Санкт-Петербурге.

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Столь низкий процент зараженных ВИЧ-инфекцией путан в Северной столице эксперты объясняют тем, что в этом городе расположен офис российского общественного движения в защиту секс-работниц «Серебряная роза», благодаря которому в Питере очень активны некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики ВИЧ (в том числе среди «ночных бабочек»). В среднем по стране 9,2 процента проституток инфицированы вирусом иммунодефицита человека.

«Полученные данные свидетельствуют о продолжении в 2017 году активного распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах населения, — говорится в статистической справке федерального центра СПИДа. — Высокая распространенность опасного сексуального поведения в этих группах способствует распространению ВИЧ-инфекции половым путем».

Приведенные результаты носят предварительный характер. По данным «URA.RU», итоги исследования будут обнародованы весной на VI международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии EECAAC-2018, которая пройдет в Москве 18—20 апреля 2018 года.

Андрей Гусельников
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