Чиновник из правительства ХМАО поставил точку в громком скандале

В действиях руководства департамента культуры ХМАО нарушений не обнаружено Фото: аккаунт Артура Латыпова во «ВКонтакте»

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов заявил, что окружная прокуратура не нашла нарушений в работе его ведомства, на которые в открытом письме указывала директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая. Об этом чиновник написал в своем аккаунте в социальных сетях.

«Прокуратурой ХМАО—Югры, Государственной инспекцией труда в ХМАО-Югре в ходе проверки «нарушений, несоответствий не выявлено». Отмечу, что отсутствует, в том числе фраза «нарушения устранены в процессе проверки», — написал Латыпов.

К разбирательству между чиновником и директором театра был подключен и депутат Думы ХМАО Виктор Сысун. В разговоре с журналистом агентства он сообщил, что удовлетворен исходом дела: «В приказ директора департамента культуры, к которому у госпожи Лычкатой были основные претензии, внесли изменения до начала проверки и соответственно оснований для нарушения уже не нашлось. В документе шла речь о выполнении госзадания для руководителей учреждений культуры. После корректировки приказа, изменения вступят в силу с января 2021 года, что всех устраивает. Я доволен тем, что в результате вмешательства, конфликт отчасти удалось урегулировать».

Ранее URA.RU сообщало, что между главой департамента и директором театра наметилось противостояние. Они обменивались колкостями в соцсетях, а потом дело дошло до жалоб в надзорные органы.