В Пермском крае коронавирус ускорил свое распространение

В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в Пермском крае увеличился до 0,97 (25 августа — 0,94). Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает и о возросшем числе новых случаев заражения.

«Пермский край — 57 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне в регионе было выявлено 55 новых случаев заражения, что является самым низким значением за последние полтора месяца.

Вместе с тем, коэффициент распространения инфекции продолжает увеличиваться в регионе уже четыре дня подряд: 0,97; 0,94; 0,93; 0,92, соответственно, а 22 августа — 0,9. Это означает, что в регионе общее число заражений снижается (коэффициент ниже единицы), но темпы этого снижения замедляются. Если в регионе 27 августа будет выявлено более 66 новых случаев заражения, то можно будет сказать о новом росте заболеваемости COVID-19.

Всего в регионе коронавирус подтвержден у 7580 жителей (+57 за сутки). В результате болезни скончались 330 человек (+3 за сутки), выздоровело 5314 человек (+40 за сутки). 49 из 57 человек, заразившихся в минувшие сутки коронавирусом, проходят лечение в больницах, 8 — амбулаторно.