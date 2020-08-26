Мишустин открыл границы России для некоторых иностранцев

В России открыли въезд в страну для спортсменов и тренеров на фоне пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, сказано на сайте российского правительства.
«Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе», — объяснили в правительстве. Открытие границ облегчит въезд в Россию для участников международных соревнований.
Теперь спортсменам и тренерам достаточно при въезде иметь паспорт и визу того типа, который соответствует цели поездки. Также спортсмены смогут беспрепятственно проезжать через автомобильные пропускные пункты и передвигаться по железной дороге, говорится в распоряжении Мишустина.
С 28 августа границы с Россией открывает еще одна теплая страна. Всего в конце лета Россия намерена восстановить авиасообщение еще с шестью странами.
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