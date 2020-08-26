Мишустин открыл границы России для некоторых иностранцев

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Выступление сборной России по боксу на ЧМ мира, 8 день турнира. Екатеринбург, спорт, бокс, боксеры, поединок, бойцы, бой, единоборство, cedeno martinez euri, цедено мартинез эури
Въезд в Россию для спортсменов будет упрощен, несмотря на пандемию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России открыли въезд в страну для спортсменов и тренеров на фоне пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, сказано на сайте российского правительства.

«Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе», — объяснили в правительстве. Открытие границ облегчит въезд в Россию для участников международных соревнований.

Теперь спортсменам и тренерам достаточно при въезде иметь паспорт и визу того типа, который соответствует цели поездки. Также спортсмены смогут беспрепятственно проезжать через автомобильные пропускные пункты и передвигаться по железной дороге, говорится в распоряжении Мишустина.

С 28 августа границы с Россией открывает еще одна теплая страна. Всего в конце лета Россия намерена восстановить авиасообщение еще с шестью странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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