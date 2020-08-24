Еще одна страна откроет границы с Россией с 28 августа

По приезду россиянам придется 14 дней провести на карантине Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 28 августа россияне смогут посещать Кипр. По приезду им придется две недели провести на карантине, сообщил Минздрав Республики.

«Только определенные категории граждан имеют право въехать в Кипр из стран группы C, у которых есть возможность пройти диагностический тест на коронавирус по прибытии на Кипр или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета», — пишет ТАСС. В числе лиц, которым разрешен въезд на остров, находятся граждане страны, постоянно проживающие там, а также члены их семей; лица, имеющие вид на жительство, дипломаты и получившие особое разрешение от властей.

Ранее сообщалось, что кабмин готовит новый список стран для открытия авиасообщения. В конце лета россиянам разрешат полеты во Францию, Венгрию, Мальту, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). Решение о возобновлении рейсов по этим направлениям примет Росавиация совместно с Роспотребнадзором.

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