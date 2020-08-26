Назван российский регион с самой большой рождаемостью

По итогам первых шести месяцев текущего года Подмосковье стало лидером по приросту рождаемости в России. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
«Это самый высокий прирост рождаемости в России», — цитирует Воробьева сайт «Подмосковье сегодня». Отмечается, что за первое полугодие родилось 39,3 тысячи детей, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщил глава Московской области, с помощью президентской программе построена сеть перинатальных центров. Воробьев подчеркнул, что родители могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или двадцать тысяч рублей.
Самая низкая рождаемость в 2019 году была зафиксирована в Ленинградской области. Показатель, по данным Росстата, составил 7,3 родившегося на 1000 человек населения. В Мордовии ситуация немного лучше (7,5). Смоленской, Тамбовской и Тульской области (7,6 на 1000 человек населения).
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