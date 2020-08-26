На Украине внесли поправки в русский язык

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Власти страны разрешили использовать феминитивы для названия профессий в трудовых документах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украинские власти официально разрешили использовать феминитивы для названия профессий в трудовых документах. Соответствующее решение утвердило министерство развития экономики и сельского хозяйства Украины. Изменения касаются правописания на украинском языке, но затронут и русский, на котором говорит часть жителей страны.

«Названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде за исключением тех, что используются исключительно в женском: нянька, горничная, швея», — пишет Lenta.ru. Однако сотрудница может настоять на том, чтобы в кадровых документах использовали феминитив. В приказе, в частности, перечисляются примеры названия профессий — инженерка, социологиня, станочницы широкого профиля.

Еще в 2018 году государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заставила пресс-службу применять феминитивы. Тогда ведомство издало специальный словарь, который предлагал использовать следующие названия для профессий — спасательница, пожарная, пресс-офицерка.

Также в 2019 году министерство образования страны одобрило новые нормы орфографии, которые разрешили использовать феминитивы. Например, предлагалось использовать слова поэтка, критикесса и членкиня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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