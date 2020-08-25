25 августа 2020

Губернатор возвысил чиновницу мэрии Екатеринбурга. Она оказалась в VIP-компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
После решения Евгения Куйвашева в составе совета ректоров оказалось меньше, чем министров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал Совет по вопросам развития высшего образования и науки. Наравне с министрами и ректорами в его состав вошла начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, которой прочили пост вице-мэра Екатеринбурга.

Совет должен предложить губернатору направления развития системы образования региона, помогать ВУЗам участвовать в федеральных и региональных программах и содействовать в контактах с российскими и иностранными учебными заведениями.

В состав Совета вошли 25 человек, в том числе миллиардер, владелец «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, члены регионального кабмина Юрий Биктуганов (минобр), Виктория Казакова (мининвест), Василий Козлов (министр международных и внешних связей), Денис Мамонтов (минэконом), Сергей Пересторонин (минпром), Яков Силин (УрГЭУ), председатель УРО РАН Валерий Чарушин. Екатерина Сибирцева стала единственным представителем муниципалитетов в составе структуры.

Возглавляет Совет губернатор Евгений Куйвашев, следует из подписанного главой региона указа. Дата первого заседания структуры еще не утверждена.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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