Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал Совет по вопросам развития высшего образования и науки. Наравне с министрами и ректорами в его состав вошла начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, которой прочили пост вице-мэра Екатеринбурга.
Совет должен предложить губернатору направления развития системы образования региона, помогать ВУЗам участвовать в федеральных и региональных программах и содействовать в контактах с российскими и иностранными учебными заведениями.
В состав Совета вошли 25 человек, в том числе миллиардер, владелец «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский, члены регионального кабмина Юрий Биктуганов (минобр), Виктория Казакова (мининвест), Василий Козлов (министр международных и внешних связей), Денис Мамонтов (минэконом), Сергей Пересторонин (минпром), Яков Силин (УрГЭУ), председатель УРО РАН Валерий Чарушин. Екатерина Сибирцева стала единственным представителем муниципалитетов в составе структуры.
Возглавляет Совет губернатор Евгений Куйвашев, следует из подписанного главой региона указа. Дата первого заседания структуры еще не утверждена.
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