Свердловские инсайды: главврач купил «Порше»

Как будут отдыхать в августе екатеринбуржцы Коллаж: URA.RU

Свердловская политическая жизнь закипела. Известно, что на пост министра Сергея Пересторонина претендует депутат заксобрания. Уволенный вице-мэр Дмитрий Баранов выбил себе должность в правительстве. А партийные лидеры выстраиваются в очередь за деньгами бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. На этом фоне чиновники мэрии Екатеринбурга вынуждены драться за кабинеты, а силовики отправились в Москву за свердловским генералом. Все самое интересное — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашев составляет списки для Путина

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Свердловский губернатор наравне с другими главами регионов получил возможность направить в Москву списки ответственных за организацию голосования по поправкам в Конституцию, знают инсайдеры. Вопрос в том, кого награждать и награждать ли вообще. С одной стороны, результаты региона трудно назвать великолепными, с другой, работа была проделана. В списке кандидатов, которых якобы рассматривает губернатор — соавторы Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников и омбудсмен Татьяна Мерзлякова, глава регионального избиркома Владимир Русинов, вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка. Наблюдатели иронизируют: в список не попал глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, который курировал кампанию, и шутят, что Куземке награда тоже не светит: ее президент уже отмечал, в сентябре 2019 года.

Губернатору Куйвашеву удалось отбить серьезную аппаратную атаку

Говорят, назначение нового министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова прошло не так гладко, как выглядело со стороны. Губернатору Евгению Куйвашеву удалось отбить серьезную аппаратную атаку, в ходе которой представители федеральной власти пытались навязать главе региона человека «со стороны», утверждают инсайдеры. Но губернатор настоял, что министром должен стать местный, так как для медицинского сообщества Урала это имеет принципиальное значение.

Свердловский министр понял губернатора слишком буквально

Региональный министр общественной безопасности Александр Кудрявцев с военной выправкой выполняет поручение губернатора, иронизируют в правительстве. Чиновник, которого отправили контролировать устранение потопа в Нижних Серьгах, не только приехал туда раньше других чиновников, но и не покинул город вместе с ними, а остался жить в глубинке, хотя необходимости в оперативном контроле уже нет. «Вот что значит военный человек! Ни жалобы, ни просьбы вернуться. Гвозди бы из таких делать», — обсуждают в правительстве.

Чиновники перечитывают декларации

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Чиновники с волнением ждут финала декларационной кампании. Поговаривают, что у силовиков есть установка относиться к любым неточностям в документах с нулевой терпимостью. «Тема коррупции среди чиновников — популярная в народе тема, она даже может частично перебить негатив от коронавируса и показать, что чиновников держат в ежовых рукавицах. Но по делу ли накажут? Забыл юрист указать баню, и вот — ты уже злостный нарушитель», — волнуется высокопоставленный чиновник, вспоминая, что написано в его декларации.

Цветкова погубили «сливы» и плохие друзья

Эксперты отмечают, что большое влияние на отставку экс-министра здравоохранения Андрея Цветкова оказало его открытое сотрудничество с пиарщицей губернатора Аксаной Пановой, а точнее — слив информации подконтрольному ей изданию Znak.com. «Цветков на постоянной основе отдавал Пановой данные о заболеваемости на два-три часа раньше, чем их публиковал оперштаб, поставлял и другую информацию. Говорят, федералы жестко отслеживают, кто из высокопоставленных региональных чиновников с кем дружит, и их связи не остались незамеченными», — намекают слухмейкеры. Как следствие, отставка Цветкова могла быть связана не только с критикой со стороны федерального министра Михаила Мурашко, но и с тем, что дружба чиновников с оппозиционными ресурсами не слишком приветствуется.

Куратор внутренней политики потерял рычаги управления

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели фиксируют нарастающее количество проблем в зоне ответственности руководителя департамента внутренней политики Антона Третьякова. Многие главы муниципалитетов фактически открыто выходят из повиновения ДВП, объясняя это несогласием с авторитарными методами работы, которые практикует Третьяков. В результате в некоторых знаковых территориях — в том числе Асбесте — усугубляются внутренние конфликты. «Поскольку на службу возвращается Вадим Дубичев, которому доверяют муниципалитеты, ситуация может пойти на поправку», — рассуждают наблюдатели.

Министр из Омска развлекается в Екатеринбурге

Наблюдатели рассказывают, что в Екатеринбурге был замечен министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Чиновника, который в 2018 году покинул пост депутата Заксобрания региона и принял предложение коллеги по партии Александра Буркова переехать в Омской области, видели в одном из развлекательных заведений, которые в меру легально работают в условиях карантина. Намерен Лобов вернуться на Урал или это был короткий визит на родную землю — загадка.

Чернецкий через силу готов сохранить статусный пост

Фото: Анна Майорова © URA.RU

За год до обновления регионального заксобрания острее встает вопрос о кандидатуре сенатора Совета Федерации от регионального парламента. Представляющий его экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий якобы практически открыто говорит, что за высокую должность не держится. Тем не менее, он, вероятно, сохранит статусный пост. Все дело в том, что в случае поиска нового кандидата борьба между центрами влияния сильно обострится, что не нужно губернатору и его окружению: ситуация в условиях выборов и так будет достаточно жаркая.

Депутат Госдумы хочет стать омбудсменом губернатора

Депутат ГД Андрей Альшевских, который намерен продлить полномочия, испытывает явные проблемы с поддержкой со стороны элитных групп. Говорят, он все-таки нашел способ вернуть себе расположение. По данным инсайдеров, он намерен предложить губернатору Евгению Куйвашеву свои услуги в сложных конфликтах, которых перед выборами будет все больше. «Альшевских вступился за Куйвашева в конфликте с сенатором Совета Федерации, которая поверила фейку про критику губернатором Фургала, и намерен дальше быть интернет-защитником губернатора», — знают слехмейкеры. Правда, Куйвашев пока не сказал депутату, нуждается ли в такой помощи, смеются в резиденции главы региона. Ему, напомним, свердловский телеграм-канал приписал цитату про Фургала.

Оппозиция выстраивается в очередь за бюджетами Тунгусова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские коммунисты и справедливороссы готовы предоставить опальному замгубернатора Владимиру Тунгусову мощности своей партии для выдвижения оппозиционных кандидатов на выборах в заксобрание и Госдуму в 2021 году, шепчутся слухмейкеры. «Вопрос в том, кто предложит более выгодные условия», — рассуждают инсайдеры. При этом понятно, что у справедливороссов (партия считается давним партнером Тунгусова) далеко не лучшие времена из СР: соцопросы показывают неуклонное падение рейтинга, поэтому «проходных мест» у них будет в лучшем случае одно-два. Рассуждают, что в таких условиях в парламент никого «со стороны» особо не проведешь.

Спецгруппа выясняет причины плохого голосования военных по Конституции

По слухам, в Свердловскую область прибыла специальная группа, которая выясняла, почему военные региона плохо голосовали за поправки в Конституцию. «Процент поддержки поправок был значимо ниже и общероссийского, и общеобластного уровня. На военных обратила внимание вице-мэр Екатерина Куземка, которая утверждает, что именно по их вине Екатеринбург демонстрирует провальные показатели», — шепчутся слухмейкеры.

Единороссы наказывают «тунгусовца», не отпуская его из партии

Курьезная ситуация сложилась с членством в «Единой России» бывшего главы Орджоникидзевского района, главы СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслава Трапезникова, утверждают наблюдатели. У политика четко выраженные амбиции — по слухам, он при моральной поддержке бывшего «серого кардинала» региона Владимира Тунгусова собирается баллотироваться в Госдуму, но понимает, что партийный праймериз ему при нынешней власти не выиграть. Трапезников якобы написал заявление о выходе из партии власти, чтобы выдвинуться от какой-либо другой структуры. Но партлидер «Единой России» решил сработать на опережение и не спешит исключать Трапезникова из рядов «медведей». Ситуация нестандартная, и как выкрутиться из нее, не понимают даже выборные юристы.

Спикер свердловского заксобрания запретила каникулы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания окончательно похоронили летние парламентские каникулы. Говорят, что спикер Людмила Бабушкина намерена назначить внеочередное заседание областного парламента на 18 августа. Это плата за майский коронавирусный карантин, когда заксобрание целый месяц не проводило заседаний. Говорят, что «чрезмерное трудолюбие» Бабушкиной нервирует не только депутатов, но и чиновников областного правительства, которые рассчитывали на спокойный август. Вместо ожидаемого отдыха им придется готовить документы для депутатов. А начиная с сентября в заксобрании начнется работа по приведению областного Устава в соответствие с обновленным текстом Конституции и новыми конституционными законами, принятие которых ожидается в начале осени.

Кушнарев может претендовать на пост министра

Управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев, который завершает карьеру на комбинате, на сохраняет пост в региональном заксобрании, может претендовать на пост в сфере исполнительной власти, рассуждают слухмейкеры. «Если бывшему директору не понравится депутатская работа, он вполне может претендовать на должность министра промышленности. Общий язык с директорским корпусом он быстро наладит», — шепчутся в правительстве, отмечая, в то же время, что претензий к работе главы ведомства Сергея Пересторонина нет.

Депутат-аграрий претендует на пост главы профильного министерства

В Заксобрании поговаривают, что депутат Сергей Никонов намерен претендовать на пост министра агропромышленного комплекса региона. Якобы он даже готов заключить сделку с УГМК о продвижении кандидата по в Красноуральске, от которого он баллотировался, в обмен на помощь в получении должности министра.

Глава района Екатеринбурга собрался в Госдуму…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко намерен выдвинуться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом, по слухам, он уже уведомил свое окружение. В кулуарах планы Кравченко объясняют просто: чиновнику, пребывающему в постоянном конфликте с мэром, работать не так комфортно, как ему хотелось бы. «Вот и ищет более спокойное место», — делится инсайдер.

… и возвращается в соцсети

В ближайшее время Кравченко возобновит активное ведение соцсетей, которые ему пришлось забросить по просьбе «серого дома», знают инсайдеры. Это — часть его плана по попаданию в федеральный парламент, уверены во властных кабинетах. Инсайдеры уверены, для раскрутки своего образа Кравченко уже ищет спонсоров, если еще не нашел. «Другое дело — как к этому отнесутся в мэрии. Кравченко все-таки еще глава района, а начинает вести какие-то свои игры», — настороженно наблюдаю в администрации.

Уволенный вице-мэр Екатеринбурга вдохновил коллег на протест…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Дмитрий Баранов, добровольно покинувший городскую администрацию после долгих переговоров с властями, в последние месяцы сумел объединить вокруг себя других заместителей мэра Александра Высокинского. «Для многих стало правилом по утрам заходить к Баранову на чашечку кофе, чтобы поделиться проблемами, переживаниями о тяготах работы в мэрии», — делятся в кулуарах. По словам собеседников агентства, конфликт Баранова с начальством и то, как благополучно для него он завершился, толкнет остальных замов, которые окажутся в подобной ситуации, на такой же протест.

… и сумел договориться о престижной работе

Дмитрий Баранов в скором времени выйдет на работу в одно из областных ведомств с хорошими (во всех смыслах) условиями труда. «Споря с администрацией, он сумел расторговаться на синекуру. Судя по всему, в ситуацию вмешалась резиденция [губернатора], чтобы не допустить громкого скандала», — судачат наблюдатели.

В мэрии Екатеринбурга закончились свободные кабинеты

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Приход новых советников мэра Екатеринбурга привел к тому, что в «сером доме» закончились свободные кабинеты для начальства. Теперь каждый новый работник, устраивающийся на управленческую должность, вынужден теснить старожилов администрации, до этого наслаждавшихся комфортом одиночества. Так получилось и с новым советником Высокинского, бывшим подводником Александром Григорьевым, для которого, как рассказывают, не сумели найти персональное помещение.

Мэра Екатеринбурга отговаривают от назначения

У руководителя екатеринбургского департамента образования Екатерины Сибирцевой невысокие шансы стать вице-мэром по социальным вопросам, шепчутся в мэрии. По слухам, глава Александр Высокинский с подачи вице-мэра Екатерины Куземки откажется от кандидатуры Сибирцевой, так как она «слишком сильная фигура», и назначит кого-то из клерков среднего звена.

Оппозиционеры раскусили депутата Киселева

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторым участникам инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра Екатеринбурга не понравилось участие в истории депутата гордумы от «Яблока» Константина Киселева. «Он в очередной раз решил просто подмазаться к протесту. Изначально, когда это все только начиналось, его и близко нигде не было. А сейчас он пытается выйти на первый план», — изливает недовольство один из участников группы. Также среди активистов бытует мнение, что появление (как считается, несамостоятельного) Киселева может говорить о том, что власти пытаются взять протест под контроль.

У протеста в Екатеринбурге нашелся тайный спонсор

Активисты, близкие к инициативной группе по возвращению прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщают о некоем спонсоре, который был готов помочь оппозиционерам в разрешении конфликта с «Областной газетой». Когда главред издания Дмитрий Полянин предложил активистам заплатить 120 тысяч рублей за публикацию их инициативы, на группу вышел неназванный предприниматель, готовый предоставить сумму. «Но, когда все разрешилось само собой, он исчез и дальше помогать не стал. Поэтому печать листовок, плакатов и прочих АПМ проводится только за счет активистов», — описал ситуацию инсайдер.

Депутат Екатеринбурга отправится в прощальный тур …

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, пытающийся оседлать оппозиционную повестку, вместе со своими товарищами по оппозиционному движению потратит начало и середину августа на визиты в свердловские города для встреч с единомышленниками. Как рассказывают в окружении Пирожкова, который формально возглавляет инициативную группу за возвращение прямых выборов мэров, они попробуют подключить местные активы к сбору десяти тысяч подписей.

…, а после уйдет в армию

На конец августа у Пирожкова намечен визит в военкомат, который предопределит его судьбу на ближайший год. В коридорах власти уверены: молодой коммунист отправится в войска. «Он совершенно зря пошел на конфликт с властью и военкомами. Последних он и во все послал на три буквы во время одной из встреч», — объясняет причины аппаратной атаки на Пирожкова осведомленный источник.

Вице-мэр Екатеринбурга пытается усилиться

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка демонстрирует активное участие в переговорах о кандидатуре нового вице-мэра по соцполитике. В кулуарах администрации заметили, что Куземка все чаще транслирует мысль: начальник комитета по соцполитике Елена Левина, временно замещающая кресло зама, — именно ее кандидатура. «Хотя всем и так очевидно, что альтернативы Левиной нет. Тем не менее Куземка пытается представить это как свою аппаратную победу», — иронизируют в мэрии.

Коммунистка из Асбеста получила миллион на дестабилизацию

Наталья Крылова лично снимает видеоролик с участником пикета

Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова, которую не смогли лишить мандата через суд, получила новый транш от спонсоров. На 990 тысяч рублей, которые предоставил ей политический меценат, она будет раскачивать политическую ситуацию, проводить митинги и пикеты, а также оплачивать промо-публикации. Бюджет Крыловой на раскачивание социальных протестов позволяет ей вести предвыборную кампанию, несмотря на то, что КПРФ не определилась, будет ли делать ставку на токсичную активистку.

«Главная проблема Крыловой в том, что она недоговороспособна. И снова отдать ей мандат означает сделать ставку на человека, который много шумит, но решать реальные вопросы не способен. От ее клоунады, которая сопровождается зарабатыванием денег, все немного подустали», — сплетничают коммунисты. Хотя злые языки говорят, что у Крыловой есть и другая проблема: ее сторонники не представляют реальной политической силы и выглядят не более, чем раздутый пузырь. «В их числе бывшие уголовники и асоциальные элементы, не имеющие источников дохода. Они уже поняли, что Крылова не хочет делиться, платя гроши за грязную работу, и злятся: риски общие, а зарабатывает только она. Но стоят ли ее минутные ролики таких денег?» — резюмирует один из слухмейкеров.

Левину ставят подножку после ухода из ФК «Урал»

По сведениям из достоверных источников, после отставки Александра Левина с поста вице-президента ФК «Урал» некоторые горячие головы решили устроить переворот в областном союзе журналистов. В частности, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин в кулуарных беседах продвигает тезис о том, что Левину вполне хватит должности председателя областной общественной палаты, а он как руководитель официального печатного органа региона готов вернуть себе звание главы союза. И даже якобы намерен подключить для этого свои федеральные связи.

Екатеринбургские ларечники готовы на митинги

Говорят, что владельцы екатеринбургских киосков готовят обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на мэра областного центра Александра Высокинского, который собирается согнать их с насиженных мест. Обращение могут подкрепить пикетом у ворот резиденции главы региона. Если Евгений Куйвашев не отреагирует, представители малого бизнеса повторят акцию возле резиденции уральского полпреда президента РФ Николая Цуканова. Киоскеры перестали бояться властей, поскольку терять им особо нечего, сообщает инсайдер. Они готовы вывести своих сотрудников на массовую акцию протеста, как в Хабаровске, предупреждают бизнесмены.

Торговые центры от банкротства спасут молебны

Бизнес владельцев торговых центров настолько стремительно валится, что не спасает даже снятие карантина. Говорят, например, что управленцы спортивного ТЦ Sila Voli рассчитывают на чудо и всерьез думают о необходимости пригласить попа, что, по слухам, уже делалось. «Собственник ТЦ Алексей Балашов выкупил объект в 2008 году, но не может раскрутить его и сделать вторым „Гринвичем“. Было уже несколько ребрендингов и смен концепции, но силы небесные никак не снизойдут на „Силу Воли“, хотя здание уже освящал батюшка. Видимо, срок действия истек и нужно снова приглашать кого-то», — сетуют арендаторы. Ну, а между делом, объявление о продаже упомянутого спортивного ТЦ (как, впрочем, и принадлежащего ему ТЦ «Архитектор») уже появились на агрегаторе объявлений «Авито».

За свердловским генералом уехали следователи

Говорят, что у бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова большие проблемы. Они были и раньше — из-за скандалов на Урале генералу пришлось увольняться с должности начальника МВД Карачаево-Черкессии. Однако после осуждения за взятку Эдуарда Воронина (возглавлял в екатеринбургской полиции антикоррупционный отдел), дела у Трифонова и вовсе пошли не очень. Злые языки говорят, что получивший пять лет условно бывший полицейский в ходе следствия дал показания на всех, кого с неприглядной стороны знал по службе. Это значит, что теперь у следователей СУ № 4 СКР конкретные вопросы появились и к бывшему генералу. Шепчутся, что в Москву, где тот живет, уже выехали.

Главврач 1-й областной больницы купил «Порше»…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В тусовке свердловских медиков — новая обсуждаемая история. Рассказывают, что главврач Свердловской областной клинической больницы Игорь Трофимов купил себе «Порше». Красивый красный автомобиль в хорошей комплектации уже продемонстрирован коллегам, которые порадовались за обладателя. Говорят, что приятное событие успели отметить в одну из пятниц июля.

…, а главврача кожвендиспансера спасла отставка министра

Главврач свердловского областного кожвендиспансера Николай Струин пережил трудные времена. Злые языки, говорят, что медицинский менеджер уже давно сидел на чемоданах, оттягивая свое увольнение из-за затяжного конфликта с министром свердловского здравоохранения Андреем Цветковым. А последний был отправлен в отставку так и не приняв кадрового решения.

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