Учителям утвердили новую выплату

Российским учителям, будут выплачивать надбавку за классное руководство отдельным траншем в день зарплаты. Такое заявление сделал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на федеральном педагогическом совете.
«Данная выплата будет осуществляться автономно, в день зарплаты педагог будет получать две суммы: первая сумма — это ваша заработная плата, а вторая — это федеральная надбавка», — цитирует Басюка ТАСС. По его словам, власти пошли на это для большей прозрачности, чтобы учителя могли видеть, что их предыдущие надбавки не отменены.
Басюк отметил, что сегодня классным руководителями являются 74% российских педагогов в школах. Он также добавил, что поддерживать учителей стоит не только деньгами, но и нематериально. С его слов, в следующем году в России появится федеральный форум классных руководителей.
Главными задачами таких учителей Басюк назвал создание комфортных психологических условий в классе, формирование у детей чувства ответственности и активной гражданской позиции. Он также подчеркнул, что классный руководитель должен уделять внимание каждому ребенку и всему классу в целом.
Специальные доплаты классным руководителям предложил ввести президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. С 1 сентября они будут получать дополнительные выплаты к зарплате в размере не менее 5 тысяч рублей, передает агентство Nation News.
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