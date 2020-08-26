РПЦ начнет обращать папуасов в православие

У РПЦ появится сфера влияния в двух новых странах
Русская православная церковь включила в сферу своей ответственности Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Об этом заявил на заседании священного синода РПЦ церковный деятель и журналист Владимир Легойда.
«На заседании было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея», — говорится на сайте РПЦ. Раньше эти страны не представляли интереса для православной церкви. 98% граждан там исповедуют католицизм.
Сингапурскую епархию РПЦ создала в 2018 году. Ее появление стало ответом на аналогичные действия украинской церкви.
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