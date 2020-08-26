РПЦ начнет обращать папуасов в православие

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Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург, храм на крови, церковь, убранство
У РПЦ появится сфера влияния в двух новых странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Русская православная церковь включила в сферу своей ответственности Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Об этом заявил на заседании священного синода РПЦ церковный деятель и журналист Владимир Легойда.

«На заседании было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея», — говорится на сайте РПЦ. Раньше эти страны не представляли интереса для православной церкви. 98% граждан там исповедуют католицизм.

Сингапурскую епархию РПЦ создала в 2018 году. Ее появление стало ответом на аналогичные действия украинской церкви.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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