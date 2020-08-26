Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой

Белорусской оппозиции пока рано начинать диалог с представителями России, а Москве стоит уважать суверенитет республики. Об этом в среду заявила Светлана Тихановская, которая стала главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы отлично, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее уважать наш суверенитет», — заявила Тихановская в интервью французской газете Le Monde, отвечая на вопрос, собирается ли она вести переговоры с Москвой. Ранее участник координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что орган открыт для контактов с Россией на любом уровне.
После президентских выборов в Белоруссии Тихановская уехала в Литву. Там она неоднократно заявляла, что готова разрешить политический кризис с помощью диалога о мирной передаче власти. Его посредниками, по ее словам, могли бы выступить международные организации.
По официальным данным ЦИК, на выборах президента Белоруссии, прошедших 9 августа, Тихановская получила чуть более 10% голосов. В то же время ее оппонент Александр Лукашенко набрал более 80%. Сторонники Тихановской вышли на улицы и продолжают протестовать уже третью неделю, напоминает «Национальная служба новостей».
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