Состав Госсовета захотели расширить

В Госсовет могут войти новые члены. Предполагается, что по новому закону, в его состав включат губернаторов, генпрокурора, премьер-министра и главу Счетной палаты. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Думаю, он (Госсовет) будет немножко пошире. Губернаторы — да, наверное, председатель правительства, наверное, представители федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счетной палаты», — заявил Крашенинников РИА «Новости».
По его словам, сейчас обсуждаются разные варианты законопроекта. Депутат подчеркнул, что будущий закон нужно увязать с другими нормативными актами, такими как новый закон о правительстве. Только в таком случае Госсовет будет работать эффективно, добавил он. Принять законопроект собираются осенью.
Президент России Владимир Путин предложил реформировать Госсовет в январе 2020 года. По его словам, сделать это необходимо, чтобы повысить роль губернаторов в принятии федеральных решений, передает
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