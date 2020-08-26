В Кремле не готовы ссориться с Западом из-за Навального

В Кремле не хотели бы, чтобы отношения России и западных стран ухудшились на фоне произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он призвал не называть эту ситуацию отравлением.
«Нам бы этого (ухудшения отношений с западными странами — прим. ред.) не хотелось — раз. Для этого нет никакой причины — два. Мы против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки и называл отравлением то, что еще не подтверждено, как отравление», — заявил Песков в ходе конференц-кола. По его словам, в Кремле хотели бы разобраться, что вызвало кому у блогера.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омском аэропорту, откуда блогера доставили в больницу. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите», передает «Национальная служба новостей». Немецкие врачи сообщают, что блогер отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы, напоминает RT.
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