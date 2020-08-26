В Кремле не готовы ссориться с Западом из-за Навального

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Марш Немцова. Москва, плакаты, навальный алексей, лозунги, транспаранты, марш немцова
Алексей Навальный до сих пор находится в коме Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

В Кремле не хотели бы, чтобы отношения России и западных стран ухудшились на фоне произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он призвал не называть эту ситуацию отравлением.

«Нам бы этого (ухудшения отношений с западными странами — прим. ред.) не хотелось — раз. Для этого нет никакой причины — два. Мы против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки и называл отравлением то, что еще не подтверждено, как отравление», — заявил Песков в ходе конференц-кола. По его словам, в Кремле хотели бы разобраться, что вызвало кому у блогера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омском аэропорту, откуда блогера доставили в больницу. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите», передает «Национальная служба новостей». Немецкие врачи сообщают, что блогер отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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