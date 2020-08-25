Курганскую больницу, где был Мишустин, возглавил экс-депутат

В Курганской больнице скорой помощи новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющим обязанности главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) назначен Юрий Истомин. Ранее он был депутатом Курганской городской думы. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к медикам.

«Руководителем назначен бывший депутат гордумы Юрий Истомин. До этого он руководил Курганским врачебно-физкультурным диспансером», — рассказал источник.

«Мы сегодня с удивлением услышали, что Истомин возглавит БСМП. Просто накануне еще обсуждалась кандидатура на пост глав врача Гиви Сепиашвили. Он, видимо, не согласился», — рассказал другой инсайдер. В приемной больницы на обращение журналиста URA.RU на момент звонка уточнили, что Истомин не может ответить, так как в его кабинете находится сотрудник департамента здравоохранения.

Главный врач Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Роман Девятых покинул свой пост 20 августа. В должности главврача Девятых проработал около полугода.

Прежний главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи Сергей Фролов, проработавший 9 лет, был уволен в марте после того, как медучреждение посетил премьер РФ Михаил Мишустин. Правительство России выделило 200 млн рублей на ремонт больницы скорой помощи в Кургане. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что ремонт будет завершен до конца 2020 года.