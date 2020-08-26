Какие виды дедовщины процветают в российской армии. Солдатские матери ответили Минобороны

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, казарма, койки, армия, солдаты, призывники, сборный пункт егоршино, сборный пункт свердловской области
В «Комитете солдатских матерей» рассказали о вымогании денег в армии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В российской армии по-прежнему процветает дедовщина, однако теперь она больше направлена на вымогательство денег у солдат. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя «Комитета солдатских матерей» Андрей Курочкин.

Ранее замминистра обороны, генерал-полковник Андрей Картополов заявил, что российской армии удалось полностью избавиться от дедовщины и «казарменного хулиганства». Однако в «Комитете солдатских матерей» с этим высказыванием не согласны. «Да, дедовщина изменилась, и количество пыток, жестокости сократилось по сравнению с тем, что было в 90-е. Но они полностью не искоренены. В вооруженных силах процветают поборы и вымогательства. Жестокость направлена на вымогательство денег», — рассказал Курочкин.

Он отметил, что сейчас у военнослужащих вымогают деньги под любым предлогом. Например, нужно платить, чтобы взять увольнительный, или приходится выкупать краденую форму. По словам собеседника агентства, в каждой части есть поборы на содержание роты, покупку метел и лопат. Каждый месяц эти деньги собирают почти со всех бойцов российской армии. Курочкин подчеркнул, что дедовщина наблюдается как со стороны младшего офицерского состава, так и сослуживцев.

Как ранее заявил Андрей Картаполов в пресс-центре форума «Армия-2020», дедовщину в российской армии удалось искоренить благодаря правильным действиям по борьбе с неуставными взаимоотношениями. Он также отметил, что на решение этой проблемы повлияло желание россиян служить в армии, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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