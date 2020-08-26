Жириновский написал Путину письмо по поводу судьбы Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину перевести экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест. По мнению политика, данное решение поспособствует снижению напряженности в регионе.
«Я обратился с очередным письмом к президенту Владимиру Путину. Надеюсь, он прочитал его, или я по телефону сумею до него дозвониться», — рассказал политик в прямом эфире «России 24». По его словам, в письме он предложил главе государства перевести Фургала в Хабаровск под домашний арест, чтобы свести на нет напряженность в регионе.
Ранее стало известно о том, что арестованному по подозрению в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения. Он подозревается в финансовых махинациях с кредитами для крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь».
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