Жириновский написал Путину письмо по поводу судьбы Фургала

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Круглый стол в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Лидер ЛДПР уверен, что перевод Сергея Фургала под домашний арест снизит напряженность в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину перевести экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест. По мнению политика, данное решение поспособствует снижению напряженности в регионе.

«Я обратился с очередным письмом к президенту Владимиру Путину. Надеюсь, он прочитал его, или я по телефону сумею до него дозвониться», — рассказал политик в прямом эфире «России 24». По его словам, в письме он предложил главе государства перевести Фургала в Хабаровск под домашний арест, чтобы свести на нет напряженность в регионе.

Ранее стало известно о том, что арестованному по подозрению в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения. Он подозревается в финансовых махинациях с кредитами для крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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