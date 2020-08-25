Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения в мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения в мошенничестве. Как выяснилось, он вместе с партнерами брал кредиты у банков для восстановления крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь», но в итоге все деньги оседали у подставных фирм.

Как выяснил life.ru, кредиты, выданные под гарантии правительства края с 2017 года банками ВТБ, «Открытие», СПБ-Банк, Сбербанком и другими, оседали на счетах фирм гражданской жены Ларисы Стародубовой и падчерицы Екатерины Малофеевой — всего за три года капитал их компаний, которые преимущественно занимались скупкой лома вырос в три раза, достигнув 3-4,5 млрд рублей.

Схема оказалась проста: Фургала считали спасителем предприятия, так как он продавил в Москве решение о кредитной линии для завода, который находился в упадке. Для этого была создана компания «Торэкс», во главе которой встали жена и давний деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Завод «Торэкс» выкупил за минимальные 2,46 млрд рублей. Тогда же в правительство поддержали предложение Фургала запретить экспорт в Корею, Японию и Китай черного лома. Единственным поставщиком стал «Амурсталь», переплавляя лом в полуфабрикат. Предприниматели края стали продавать сырье на завод-гигант по 10,2 тысячи рублей за тонну, хотя ранее цена была в пределах 20 тысяч рублей. «Пока поставщики и собиратели лома, подчиняясь решению правительства, несли большие убытки, на счета компаний окружения Фургала при посредничестве „Амурстали“ пошли миллиарды рублей», — пишет life.ru.

Миллиарды рублей ушли в неизвестном направлении, так и не подняв «Амурсталь» на должный уровень. Теперь банки судятся, пытаясь вернуть свои кредиты. на предприятии прошли обыски в ходе которых арестовали руководство, а также партнера Фургала Мистрюков. Позже он заключил со следствием сделку и начал давать показания на губернатора. На основе его показаний Фургала и задержали

В отношении Фургала возбудили уголовное дело по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. Правоохранители задержали экс-губернатора 9 июля.

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