После снятия запрета в Тюмени возобновили полноценную работу 59 кафе и ресторанов. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Днем ранее глава региона Александр Моор разрешил заведениям общепита принимать гостей не только на летних верандах, но и в залах.
«239 организаций общественного питания подали уведомления о возобновлении работы. Из них 59 уведомлений одобрены. Остальные — находятся на рассмотрении», — Сообщил Пантелеев.
Для возобновления работы владельцам кафе и ресторанов необходимо подать заявку (уведомление) в правительство и предоставить чек-лист, согласованный с Роспотребнадзором. После проверки данные о предприятии заносятся в специальный реестр и заведение может переходить на полноценный формат работы.
Ранее агентство писало о том, что днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления карантина. Они касаются работы загса, заведений общепита и общественных бань.
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