Кафе и ресторанам Тюменской области разрешили возобновить работу с 4 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После снятия запрета в Тюмени возобновили полноценную работу 59 кафе и ресторанов. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Днем ранее глава региона Александр Моор разрешил заведениям общепита принимать гостей не только на летних верандах, но и в залах.

«239 организаций общественного питания подали уведомления о возобновлении работы. Из них 59 уведомлений одобрены. Остальные — находятся на рассмотрении», — Сообщил Пантелеев.

Для возобновления работы владельцам кафе и ресторанов необходимо подать заявку (уведомление) в правительство и предоставить чек-лист, согласованный с Роспотребнадзором. После проверки данные о предприятии заносятся в специальный реестр и заведение может переходить на полноценный формат работы.

Ранее агентство писало о том, что днем ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления карантина. Они касаются работы загса, заведений общепита и общественных бань.