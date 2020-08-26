Путин назвал условие для открытия российских границ

Главным условием для открытия границ для международных перелетов является недопущение второй волны коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обсуждения с вице-премьером Татьяной Голиковой перспективы открытия границ с другими странами.
«Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать нужно это очень аккуратно», — заявил Путин во время совещания с членами правительства. По его словам, при открытии границ нужно учитывать угрозу второй волны вируса.
Путин подчеркнул, что с утра уже обсуждал с Голиковой с какими странами открывать авиасообщение. Помимо этого, глава государства обсудил и возможные даты открытия границ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию. Согласно подписанному главой правительства распоряжению, российские границы открываются для спортсменов, тренеров, а также специалистов в области физической культуры.
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