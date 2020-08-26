Путин назвал условие для открытия российских границ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что ранее уже обсуждал с Татьяной Голиковой список возможных стран для открытия перелетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главным условием для открытия границ для международных перелетов является недопущение второй волны коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обсуждения с вице-премьером Татьяной Голиковой перспективы открытия границ с другими странами.

«Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать нужно это очень аккуратно», — заявил Путин во время совещания с членами правительства. По его словам, при открытии границ нужно учитывать угрозу второй волны вируса.

Путин подчеркнул, что с утра уже обсуждал с Голиковой с какими странами открывать авиасообщение. Помимо этого, глава государства обсудил и возможные даты открытия границ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию. Согласно подписанному главой правительства распоряжению, российские границы открываются для спортсменов, тренеров, а также специалистов в области физической культуры.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...