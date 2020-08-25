25 августа 2020
24 августа 2020

В ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан быстрого обслуживания «Вилка ложка». Челябинск, столовая, общепит, вилка ложка, ресторан быстрого обслуживания
Открылись рестораны, ЗАГСы, храмы и парки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ресторанам и кафе в ХМАО разрешили открыться, но с ограничениями. Также разрешили гулять в парках и скверах, заработали ЗАГСы, в религиозные учреждения теперь официально пускают верующих. Соответствующее постановление, содержащее самые масштабные за все время эпидемии послабления карантина, уже подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой и вступает в силу 29 августа.

«Постановляю возобновить работу организаций общественного питания при наличие [у них] электронного уведомления о готовности возобновить деятельность, сформированного в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан „Цифровое уведомление“», — написано в документе.

В ресторанах нельзя проводить банкеты, и им запрещено полностью наполнять залы, а между столами должны быть перегородки. Рестораторы также обязаны проводить постоянную дезинфекцию общих пространств и мерить входящим температуру. Церкви, мечети и синагоги теперь могут принимать верующих, а также полностью снят запрет на прогулки в парках и скверах, но при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом уже открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия. Работают также спортивные залы и фитнес-центры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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