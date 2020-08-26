Данные полумиллиона клиентов Utair попали в открытый доступ

Утечка данных произошла из-за хакерской атаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данные более 500 тысяч клиентов авиакомпании Utair попали в открытый доступ после хакерских атак, произошедших полтора года назад. Об этом заявил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

«Вчера система DLBI обнаружила в открытом доступе на одном из англоязычных форумов дамп его данных, содержащий 530 098 строк о трансакциях пассажиров авиакомпании», — приводит слова Оганесяна РИА «Новости». Он уточнил, что в открытый доступ попали ФИО клиентов авиаперевозчика, паспортные данные, адрес проживания, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, а также данные в программе лояльности.

Как сообщили в пресс-службе Utair, полтора года назад сервер авиакомпании подвергся масштабным хакерским атакам. Данные клиентов находились в открытом доступе приблизительно с 21 января по 20 марта 2019 года. Как уточнили в компании, служба безопасности исправила эту проблему и приняла дополнительные меры по защите данных пассажиров. Злоумышленникам не удалось завладеть данными банковских карт клиентов.

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