Тихановская пообещала найти слова для диалога с Путиным

Тихановская сможет найти слова для Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Главная соперница президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская готова пообщаться в российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила сама представительница оппозиции.

«Вы знаете, все мы люди, и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным», —сказала Тихановская в интервью Deutsche Welle.

Она отметила, что пока представители России не выходили с ней на связь, но, если это случиться, она готова к диалогу. Соперница Лукашенко подчеркнула, что Беларусь — независимая страна, однако она должна быть в близких политических и экономических отношениях с другими государствами.

По официальным данным ЦИК, на выборах президента Белоруссии, прошедших 9 августа, Тихановская получила чуть более 10% голосов. В то же время ее оппонент Александр Лукашенко набрал более 80%. Сторонники Тихановской вышли на улицы и продолжают протестовать, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее Тихановская сказала, что начинать переговоры с РФ еще слишком рано. Тем временем сегодня на площади Независимости Минска участники протеста, убегая от правоохранителей, забежали в Костел святого Симеона и святой Елены, после этого сотрудники ОМОН заперли их там снаружи, передает «MK.RU».

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